«Renonciation à son droit de comparaître », les avocats de Khalifa Sall expliquent

Maître Doudou NDOYE,

Maître Moustapha NDOYE

Maître Borso POUYE

Maître François SARR

Maître Ciré Clédor LY

Maître Demba Ciré BATHILY

Maître Cheikh Khoureychi BA

Maître Issa DIOP

Maître Ousseynou FALL

Maître Alain Jakubowicz,

Maître NDèye Fatou TOURE

Maître Alioune CISSE

Maître Mohamed Seydou DIAGNE

Maître El Mamadou NDIAYE

Maître Ismaela KONATE

Maître NDèye Fatou SARR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dakar, le 25 juillet 2018





Monsieur le Premier Président

De la Cour d’Appel de Dakar

Palais de Justice





DAKAR – SENEGAL







AFFAIRE : KHALIFA ABABACAR SALL CONTRE MINISTERE PUBLIC



Objet : Non comparution de Monsieur Khalifa Ababacar SALL





Monsieur le Premier Président,



Nous avons l’honneur de vous saisir sur instruction de notre client, Monsieur Khalifa Ababacar SALL relativement à sa décision portant renonciation à son droit de comparaître devant la deuxième correctionnelle de la Cour d’Appel de Dakar et ce, à compter du Jeudi 26 juillet 2018.



Le refus de comparaître est le corollaire du droit de garder le silence qui est une conséquence de la présomption d’innocence.



Par conséquent nous vous remercions de toutes les mesures que vous voudrez bien prendre pour prévenir toute contrainte sur la personne de notre client en raison de l’exercice de son droit de ne plus comparaître.



Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Président, à l’expression de nos sentiments déférents.







LE COLLECTIF DES AVOCATS DE MONSIEUR KHALIFA ABABACAR SALL