Khalifa Sall attaque le décret de Macky devant la Cour suprême

Khalifa Sall n'abdique pas, après sa révocation par décret signé du président de la République Macky Sall et de son Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne. Il formellement rejeté sa révocation et instruit à ses avocats d'attaquer la décision du chef de l'Etat devant la Cour suprême.



ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du territoire, conditionne cette décision des conseils du désormais ex-maire de Dakar.

Selon Libération, cette même juridiction va recevoir le pourvoi en cassation de Khalifa Sall qui conteste sa condamnation en Appel le 30 août 2018.



Les partisans du désormais ex-maire de Dakar considèrent ladite révocation comme "nulle" et prévoit un grand rassemblement mardi pour "investir le terrain".