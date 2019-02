Suivez en DIRECT le scrutin de ce 24 février 2019 au Sénégal

09H 05: Le Président sortant Macky Sall a voté à Fatick au centre Thierno Mamadou Sall

Arrivé au centre Thierno Mamadou Sall de Fatick à 09 heures 06 minutes, le Président sortant Macky Sall a accompli son devoir civique à 09 heures 15 minutes. Il était accompagné de son épouse Marième Faye Sall. Des militants sont venus de manière illégale scander des hymnes de victoire au centre de vote.



08H 27: A l'Unité 14 des Parcelles assainies, le vote n'a pas encore démarré au centre de vote numéro 1. Pour cause, il n'y a pas encore de scotch pour coller la liste des candidats et d'un partie du dispositif électoral. Ce centre est l'un des plus grands des Parcelles avec 21 bureaux de vote.



08H15: Un fait rare pour être souligné s'est passé à Tambacounda au bureau de vote de l'école Sadamakady. Le ministre des Affaires étrangères Sidiki Kaba, présent sur les lieux dès 08 heures pour accomplir son devoir civique, il lui a été notifié par le président du centre que son nom ne figurait pas sur les listes d'électeurs du bureau numéro 6.



Le ministre s'est montré très compréhensif et ses retiré, en attendant que les agents chargés de l'exécution et du contrôle du scrutin sur place "trouvent une solution pour lui permettre de voter". Tout est bien qui finit bien, le président du centre lui a signifié quelques minutes plus tard que son nom a été retrouvé sur la liste du bureau numéro 1.



08H 03: Le vote a démarré au bureau de vote numéro 6 de l'école de l'Unité 11 des Parcelles Assainies où a été délocalisé le Centre social. Le centre compte 11 bureaux de vote.



06H 30: A plus d'une heure de l'ouverture des bureaux de vote ce dimanche 24 février 2019, on a constaté Important dispositif de sécurité au niveau du foyer des jeunes de Grand-Yoff avec trois fourgons de la gendarmerie qui sont sur les lieux. Ils viennent renforcer le dispositif de la police déjà en place. Les préparatifs allaient bon train avec la mise en place qui était en train de se faire.