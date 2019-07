Suivez en direct la signature de contrat entre la SDE et l'OFOR à Diamniadio

L’Office des Forage Ruraux (OFOR) et la Sénégalaise Des eaux Rural (SDER) procédent, ce lundi 08 juillet 2019 à la signature de contrat pour la Délégation de Service Public (DSP) de la zone Nord qui regroupe les régions de Louga, Saint Louis et Matam. La cérémonie se tient au Ministère de l’Eau et de l’Assainissement à la sphère ministérielle de Diamniadio en présence du Ministre Serigne Mbaye THIAM.