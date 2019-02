SunuDébat: Après Issa Sall et Ousmane Sonko, Idrissa Seck prêt pour le débat présidentiel

Je salue l'initiative #SunuDebat et vous confirme que c'est avec plaisir que j'y participerai pour débattre avec les autres candidats et exposer nos propositions pour un Sénégal Gagnant.

Il ne manque plus que le Président sortant Macky Sall et le candidat Madické Niang pour faire le plein. Ce dimanche 10 février 2019, Idrissa Seck a manifesté, via son compte Twitter, sa volonté de participer au débat présidentiel initié par la jeune étudiante sénégalaise en Science Po (Paris) sur Twitter à travers le hashtag #SunuDébat."Je salue l'initiative #SunuDebat et vous confirme que c'est avec plaisir que j'y participerai pour débattre avec les autres candidats et exposer nos propositions pour un Sénégal Gagnant.", a écrit le candidat de la coalition Idy2019 sur le Réseau socialSelon Awa Mbengue, Idy a officiellement donné son accord pour participer au débat