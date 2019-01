SunuDébat : Khalifa Sall est partant

La coalition Taxawu Senegaal ak Khalifa Ababacar Sall considère le débat présidentiel comme un exercice démocratique essentiel pour permettre aux électeurs de faire leur choix en conscience. https://t.co/9uTHoYUn9q#SunuDebat #Sunu2019 #SenegalVote #kebetu — Khalifa Ababacar SALL 🇸🇳 (@kas_sall) 9 janvier 2019

Après Madické Niang et Ousmane Sonko, le député-prisonnier-candidat, Khalifa Ababacar Sall s'est joint au Hashtag #SunuDébat pour donner son accord pour un débat présidentiel entre candidats avant l'élection du 24 février 2019. "La coalition Taxawu Senegaal ak Khalifa Ababacar Sall considère le débat présidentiel comme un exercice démocratique essentiel pour permettre aux électeurs de faire leur choix en conscience", a-t-il écrit sur son compte Twitter, en réponse à au post du journaliste-blogueur Pape Ismaila Dieng.Ils ne sont donc plus que trois à manquer à l'appel : Macky Sall, Karim Wade et Issa Sall.