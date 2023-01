Supercoupe d’Espagne : le Real Madrid élimine Valence aux tirs au but et file en finale

Après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire puis des prolongations, les Madrilènes sont venus à bout de Valence lors de la séance de tirs au but.



Tout s’est donc joué aux tirs au but, et à ce jeu-là, c’est le Real Madrid qui a gagné. Les quatre tireurs madrilènes ont marqué, alors que Cömert et Gaya ont manqué leur tentative. Karim Benzema et sa bande sont en finale, et on aura peut-être un Clasico dimanche soir. FC Barcelone affronte Betis Séville jeudi (19h00 GMT).