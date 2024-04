Supposée baisse du prix de la baguette de pain : le président de la Fédération des boulangers dément et précise

L’information qui circule sur les réseaux sociaux faisant état de la baisse du prix de la baguette de pain est fausse. Selon Amadou Gaye, président de la Fédération des Boulangers du Sénégal, le prix homologué, ne peut être modifié sans une concertation avec le comité de la consommation. Il informe que le prix de la baguette de pain coûte toujours 175 FCFA.



« C’est une fake news (fausse nouvelle). Je ne pense que ce nouveau régime est derrière ça. Le prix du pain est dans un régime d’homologation et ne peut être modifié sans une concertation. Cette homologation a fait que l’ancien régime a fait une subvention qui fait que le prix du pain qui devait coûter 325 FCFA, est vendu à 175 FCFA, c’est ça la réalité actuellement », a fait savoir Amadou Gaye.



Pour qu’il y ait baisse, le président de la Fédération des Boulangers du Sénégal indique que le prix de l’électricité et de la farine devra être revu à la baisse. « Si le nouveau régime veut baisser le prix à 125 FCFA, ils n’ont qu’à fixer le prix de la farine à 7000 FCFA et à diminuer le prix du gasoil et de l’électricité », a-t-il dit.