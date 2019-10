Supposée corruption de l'IAAF: Le doyen des juges convoque Massata Diack et son frère Khalil

Pape Massata Diack est de plus en plus trempé dans cette affaire de corruption dans l’attribution des Mondiaux de l'Athlétisme 2017 au Qatar, par la Fédération internationale de l'Athlétisme. Venu se réfugier au Sénégal pour échapper à Interpol, son dossier a été confié au Doyen des juges Samba Sall, qui a saisi le Division des investigations criminelles (Dic), dans le but d'identifier les biens et comptes du fils de Lamine Diack.



Selon le journal "Libération", le Sénégal est en train d'exécuter, en attendant la mise en examen du patron de Pamodzi, la nouvelle commission rogatoire transmise par la justice française dans le cadre de la tentaculaire affaire de corruption à l'IAAF, alors que Lamine Diack sera jugé à Paris début 2020. "Libération" révèle que Pape Massata Diack est convoqué devant le Doyen des juges d'instruction du tribunal hors classe de Dakar, le lundi 4 novembre prochain, en vue d'une mise en examen, comme le demandaient les magistrats français qui commençaient à perdre patience.



Le journal renseigne que Diack-fils devrait être inculpé, à l'issue de son face à face avec le magistrat instructeur, de "blanchiment aggravé". Mais il ne sera pas seul dans cette affaire. Son petit frère Khalil, cité également dans le volet turc de ce dossier, est convoqué, le même jour, mais en qualité de témoin.