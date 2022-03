Suppression Guichet Unique CBAO: le président d'ASCIF se dresse contre la mesure et se fait arrêter devant la banque (Vidéo)

La CBAO, filiale du groupe Attijari au Sénégal, a pris la décision, il y a quelques semaines de supprimer le Guichet unique pour ses usagers. Ce qui empêche désormais à ces derniers d'effectuer des opérations (exemple par chèque) dans une agence autre que celle dans laquelle il a ouvert son compte. Selon le président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières du Sénégal (Ascif), c'est un procédé destiné à "clochardiser" les usagers.



Le président de ladite association, Famara Ibrahima Cissé s'est rendu ce vendredi matin pour "casser la décision de la CBAO" à l'agence centrale sise au Centre-ville de Dakar. Devant les caméras, il a alerté sur le risque de voir les autres banques implantées au Sénégal de copier la mesure de suppression du Guichet unique. Ce qui, selon lui va ruiner de plus en plus les usagers et permettre à la banque CBAO de faire un gain de 3 milliards dans leur dos.



Famara Ibrahima Cissé, qui avait par-devers lui un chèque de 210 mille FCFA, s'est vu refuser l'accès à l'agence CBAO du Centre-ville par des forces de l'ordre dépêchées sur place. Il a été arrêté et transféré dans un commissariat de la place. Regardez !