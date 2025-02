Suppression de certaines agences : une décision salutaire selon Samba Sy

Dans son analyse des réformes en cours, l’ancien ministre du Travail sous le régime de Macky Sall, Samba Sy a apprécié la suppression annoncée de certaines agences, jugées redondantes ou inefficaces, ajoutant même que la mise en place d’une politique d’autorité est devenue inévitable pour garantir la stabilité et l’ordre public, lors d’une intervention à la radio RFM (chaine locale), ce 23 février.



Pour lui, cette mesure permet de rationaliser les dépenses publiques et d’optimiser la gestion des ressources de l’État.



« C’est une décision à saluer », a-t-il affirmé, soulignant l’importance de recentrer les moyens sur les secteurs réellement prioritaires.



Lors de son passage à l’Assemblée nationale le vendredi dernier pour répondre aux questions d’actualités, Ousmane Sonko avait estimé que certaines agences de l’État qui sont en nombre pléthorique et dont les fonctions sont similaires peuvent être concentrées ou supprimées.