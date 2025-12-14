Situation du Sénégal : « Ousmane Sonko est aussi bien responsable que le Président Diomaye », selon Ahmeth Diallo, leader « Gox yu Bess »

Ahmeth Diallo a asséné ses quatre vérités à ceux qui essaient de dédouaner le Premier Ousmane Sonko de la situation actuelle du pays. Le leader du mouvement national « Gox yu Bess » a déclaré dans l'émission "Haut niveau" sur PressAfriktv que "le Président Diomaye et son Premier ministre Ousmane Sonko sont tous les deux responsables".



Les tensions entre le Président Diomaye et son Premier ministre Ousmane Sonko poussent certains partisans du leader du Pastef à contester le slogan « Diomaye moy Sonko » dans le but de dédouaner leur leader sur la situation économique du pays. Ahmeth Diallo lui croit fermement à ce slogan. Car d’après lui, ils détiennent les pouvoirs donc ils sont tous les deux responsables de la situation économique du Sénégal, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Il affirme qu’il n’acceptera pas qu’on dédouane les uns ou les autres.



Toutes fois, il a indexé le Premier ministre Ousmane Sonko sur ses annonces et ses promesses non tenues. D’après lui, Ousmane Sono en tant Premier ministre n’a pas le droit de faire des annonces ou des promesses qu’il ne compte pas respecter car il a tous les leviers qui lui permettent de les mettre en exécution. Par ailleurs, il lui demande d’en tirer les conséquences s’il n’agisse pas ou si on l’empêche d’agir.



Selon Ahmeth Diallo, les annonces et les promesses que le Premier ministre fait, est encouragé par ses partisans et sympathisants, car d’après lui, ces derniers les prennent comme des résultats. « A chaque fois que Sonko fait des annonces sur une éventuelle baisse du prix d’une denrée, ces sympathisants et partisans vont aller sur les réseaux sociaux pour la célébrer comme une victoire alors que c’est simplement des annonces. Et quelques mois après, on va remarquer qu’ils ne les ont pas exécutés et ça s’est arrêté à des annonces », a-t-il fustigé.



Le leader du mouvement national « Gox yu Bess » a énuméré des situations qui confirment d’après lui, le manque de concret dans l’exécution de leur promesse. Il a entre autres cité la reddition des comptes qui selon lui, rien n’est clair dans son exécution car beaucoup de personnes interpelées, sont en train d’être relâchés sans aucune base légale et sans qu’ils soient jugés. « Ils n’ont pas été efficace. Il n’y a rien de concret dans l’exécution de leur promesse » a-t-il martelé.