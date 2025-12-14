68e session de la CEDEAO : le Sénégal obtient la Présidence de la Commission de l'Organisation de 2026 à 2030

Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a annoncé ce dimanche que le Sénégal a obtenu le poste de Président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la période 2026-2030. Cette désignation a été validée à l’occasion de 68e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l’Institution qui s’est tenue à Abuja, au Nigéria, ce 14 décembre.



Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères estime que "ce succès diplomatique de premier plan a mis en lumière le leadership du Président Diomaye Faye", après "un processus complexe de concertations soutenues" avec les autres pays membres de l’organisation.



Le Sénégal succédera au diplomate gambien, Dr Omar Alieu Touray , qui a pris fonction en juillet 2022.