Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

68e session de la CEDEAO : le Sénégal obtient la Présidence de la Commission de l'Organisation de 2026 à 2030



68e session de la CEDEAO : le Sénégal obtient la Présidence de la Commission de l'Organisation de 2026 à 2030
Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a annoncé ce dimanche que le Sénégal a obtenu le poste de Président de la Commission  de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la période 2026-2030. Cette désignation a été validée à l’occasion de  68e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l’Institution qui s’est tenue à Abuja, au Nigéria, ce 14 décembre. 

Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères estime que "ce succès diplomatique de premier plan a mis en lumière le leadership du Président Diomaye Faye", après "un processus complexe de concertations soutenues" avec les autres pays membres de l’organisation.

Le Sénégal succédera au diplomate gambien, Dr Omar Alieu Touray , qui a pris fonction en juillet 2022. 
Autres articles

Charles KOSSONOU

Dimanche 14 Décembre 2025 - 19:05


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter