Liga : Rodrygo offre la victoire au Real Madrif face à Alavés

Le Pays basque sourit au Real Madrid. Dix jours après sa dernière victoire sur la pelouse de Bilbao, le Real Madrid a rebondi ce dimanche à Alavés (1-2), lors de la 16e journée de Liga.
Ce fut dur, stressant, mais c’est passé pour le Real. Dans la douleur, le dauphin de Barcelone a arrêté l’hémorragie. Après deux défaites d’affilée à domicile toutes compétitions confondues, il a retrouvé le chemin de la victoire à Alavés (1-2) en clôture de la 16e journée de La Liga.
Rejoints après avoir ouvert le score par Kylian Mbappé (24e), les Madrilènes ont réussi à aller chercher la gagne grâce à un deuxième but signé Rodrygo (74e), qui leur a permis de revenir à quatre points du Barça.
