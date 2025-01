Surpopulation carcérale : "c’est impératif même de devoir y apporter les réponses appropriées", (Ousmane Diagne)

Lors de la Conférence annuelle des Chefs de parquet le ministre de la Justice garde des Sceaux, Ousmane Diagne a indiqué que « ce sont ces orientations chères au chef de l'Etat que le département de la justice qui met en place s'efforcera de devenir un centre à travers un ensemble de réformes et d'initiatives », ajoutant que « le défi visé est, d'une part, de mettre en place un système pénal capable de garantir la maîtrise de la population carcérale en vue de l'amélioration substantielle des conditions de détention et, d'autre part, de renforcer la contribution de la justice à la couverture des charges publiques.



« Cette année, nous avons privilégié le principe de la redynamisation des services d’exécution des peines, services essentiels dans le fonctionnement des parquets. Parce que c’est un bon fonctionnement de ces services qui permet effectivement aux décisions de justice d’être exécutés et évidemment de permettre à l’administration au service public de la justice de contribuer de façon substantielle de générer des ressources nécessaires au bon fonctionnement de tous les services ». Par ailleurs, souligne le garde des Sceaux, « il y a les réponses à la surpopulation carcérale, qui est un problème réel parce que cette population croit de façon inquiétante. C’est impératif même de devoir y apporter les réponses appropriées.