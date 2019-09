Surpris d’apprendre qu’il vient d’être grâcié, Khalifa Sall refuse de sortir de prison

Surpris d'apprendre qu'il vient d'être gracié, l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall a catégoriquement refusé de sortir de prison, exigeant des explications à Me Khassimou Touré, qui dit avoir écrit une demande de grâce à son nom, alors qu'il n'est pas son avocat.



« Khalifa Sall n'a pas été demandeur et il n'a mandaté personne pour qu'il fasse la demande à sa place. C'est pourquoi il a refusé de sortir de prison. Il a clairement dit au directeur de la prison qu'il ne sortirait pas parce qu'il n'a rien demandé. Il voulait savoir dans quelles circonstances cette grâce lui a été accordée », révèle une source au quotidien Les Echos.



Finalement, c’est vers 20h 23 que M. Sall a quitté la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, où il était en détention depuis mars 2017 dans l'affaire de la Caisse d'avance de la mairie de Dakar.