Syrie: 23 morts, c'est le nouveau bilan des raids israéliens sur le territoire syrien (ONG)

Des frappes aériennes ont été menées par Israël dans la nuit de mardi à mercredi contre des entrepôts d'armes et des positions militaires dans l'est de la Syrie, a indiqué la Rfi qui cite l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) et au moins 23 personnes ont été tuées.



Les victimes sont sept soldats syriens "et le reste des combattants de milices proches de l'Iran" poursuit l'OSDH.