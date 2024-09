Syrie: des raids israéliens visant des sites militaires font plusieurs morts et blessés

L'Iran condamne l'attaque



Israël multiplie les raids en Syrie

Au moins dix-huit personnes ont été tuées et une quarantaine blessée dans la série de frappes israéliennes sur la province de Hama, dans le centre de la Syrie, selon les chiffres de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Dans un bilan précédent, l'agence officielle syrienne Sana avait fait état de 14 morts. « Le nombre de martyrs résultant de l'agression israélienne sur plusieurs sites dans les environs de Mesyaf s'est élevé à 14 et les blessés sont au nombre de 43 », avait déclaré le directeur de l'hôpital de cette région, cité par Sana.Des avions israéliens ont mené quatre vagues de raids en moins de trois heures contre des cibles dans la région de Mesyaf, et au large de la province de Banias, sur la côte méditerranéenne, détaille notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh. Une pluie de missiles air-sol a frappé un complexe de recherche scientifique à Mesyaf, où l’Observatoire syrien des droits de l’Homme a fait état d’une quinzaine de fortes explosions entendues à plusieurs kilomètres à la ronde.L’ONG basée en Grande-Bretagne affirme que plusieurs bâtiments et positions militaires dans ce complexe ont aussi été détruits, dans des lieux « où des groupes pro-iraniens et des experts en développement d'armes sont présents ». L’Observatoire ajoute qu’une plate-forme flottante au large de la ville de Banias a également été attaquée par des appareils israéliens.L’aviation israélienne a frappé le territoire syrien 65 fois depuis le début de l’année, faisant 190 morts dans les rangs de l’armée syrienne et de ses alliés. À noter que les voies de ravitaillement en armes et en matériel entre l’Iran et le Liban pour le compte du Hezbollah passent par la Syrie, qui constitue la principale base arrière du parti chiite libanais. De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné lundi une « attaque criminelle ». « Nous pensons qu'il est grand temps que les soutiens du régime (israélien) cessent de le soutenir et de l'armer », a déclaré le porte-parole du ministère, Nasser Kanani. Les raids israéliens en Syrie se sont intensifiés après l'attaque de grande ampleur du Hamas palestinien contre Israël le 7 octobre, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Les autorités israéliennes commentent rarement ces frappes, mais ont déclaré à plusieurs reprises qu'elles ne permettraient pas à l'Iran, son ennemi juré, d'étendre sa présence en Syrie.Fin août, trois combattants pro-iraniens avaient été tués dans la région centrale de Homs, dans des frappes attribuées à Israël, selon l'OSDH. Quelques jours plus tard, l'armée israélienne avait également annoncé avoir tué des membres du Jihad islamique palestinien dans une frappe en Syrie, à la frontière avec le Liban, sans en préciser le nombre.