Syrie: les combats reprennent à Douma après l'échec des évacuations

​Après un répit de quelques jours, les bombardements et les combats ont repris à Douma, dans la Ghouta orientale de Damas. Au moins 32 civils ont été tués dans des raids de l’aviation syrienne et russe dans la ville rebelle, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Deux personnes sont mortes et quinze autres blessées dans la capitale après la chute d’obus tirés par les insurgés.