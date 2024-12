Syrie: une dizaine de civils tués dans des raids syriens et russes sur le nord-ouest (OSDH)

Au moins 11 civils, dont cinq enfants, ont été tués lundi 2 décembre et des dizaines blessés dans des frappes de l'aviation russe et syrienne sur des secteurs de la région d'Idleb, contrôlés par les rebelles, dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué une ONG.



Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), «des avions russes et syriens ont mené simultanément des raids sur la ville d'Idleb, sur un camp de déplacés plus au nord et sur d'autres régions» de la province du même nom, après une offensive lancée par les rebelles qui ont pris notamment le contrôle de la majeure partie d'Alep, la deuxième ville de Syrie.