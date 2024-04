TER : l'un de ses trains en panne créent panique et frayeur chez les usagers

Le TER a connu la panne d'un de ses trains sur la voie 1. Celle qui quitte la gare centrale pour se rendre à Diamniadio. D'après notre interlocuteur M. Diouf usager du TER et témoin de cette panne, il y a eu de la peur. "Les portes étaient hermétiquement fermées et refusaient de s'ouvrir. Certains passagers tombaient en syncope car l'aération faisait défaut. Il a fallu l'intervention des sapeur pompiers pour évacuer les gens. C'était vraiment la panique", a-t-il informé.



"Mais le plus sidérant dans tout cela, c'est qu'on nous a donné aucune information pendant toutes ces heures (2 heures) que nous sommes restés bloquer à l'intérieur", a informé notre témoin.