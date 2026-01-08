TER : quand monter dans le train devient un parcours du combattant (Reportage)

Les rames du Train Express Régional (TER) circulent toutes les dix minutes entre Dakar et Diamniadio (30 km du centre-ville de Dakar), transportant chaque jour près de 80 000 voyageurs. Toutefois, sur le tronçon Colobane–PNR, de nombreux usagers expriment leur insatisfaction face à la surcharge des rames, aux longues files d’attente et aux retards récurrents.



Selon Emilie Marguerite Mendy, habituée de la première classe, l’attente devient parfois pénible. « L’attente est trop longue parfois parce qu’il n’y ‘a pas assez de places à l’intérieur. Il y a beaucoup de monde qui prenne la première classe. Du coup, on peut attendre 20 voire 25 minutes avant de monter dans le train. Ce qui n’est pas top», râle-t-elle. Elle ajoute que, malgré son billet, il lui arrive de rester debout durant tout le trajet à cause de la surcharge. « Ce sont les clients en première classe qui demandent à embarquer, même s'il n'y a plus de places assises », souligne-t-elle.



Des bousculades causées par la forte affluence



La forte affluence est aussi un problème majeur pour les usagers du TER. « Je prends le TER chaque jour, mais ce n’est pas facile, à cause, de l’affluence. Les gens se bousculent pour pouvoir prendre le train à temps », déplore Mactar Bèye. Une situation qui provoque parfois des incidents, selon El Hadji Bambo Samb, élève rencontré sur le quai. « Il arrive parfois que certains passagers sortent pour laisser d'autres descendre à leur arrêt. Mais ils n’auraient plus la possibilité de remonter dans le train à cause de la bousculade de ceux qui sont en attente sur le quai », explique-t-il.



Pour Mamadou Aliou Diallo, cette bousculade est due au non-respect des files d’attente. « Les agents nous font patienter dans les rangs alors que lorsque le train arrive, ils ne veillent pas à ce qu’ils soient respectés », regrette-t-il.



Réduire les temps d’attente afin d’éviter les bousculades



Cette forte affluence ralentit l'embarquement, selon certains usagers. « Parfois, à cause de l’affluence, trois trains peuvent passer devant moi sans que je ne puisse y accéder », se plaint Mme Fall, assistante de direction.



La sexagénaire déplore également l’occupation abusive des rames réservées aux personnes âgées. «Parfois, quand les agents ne sont pas là pour rappeler les jeunes à l’ordre, on va rester debout tout le long du voyage et ça nous fatigue beaucoup », se lamente-t-elle.



Mamadou Aliou Diallo plaide, quant à lui, pour une réduction des temps d'attente afin d’éviter les bousculades. « Au lieu de faire partir le train toutes les dix minutes, il serait préférable de réduire cet intervalle à 5 minutes », soutient-il.



Par ailleurs, les clients déplorent également l'absence de communication claire en cas de retards ou d'incidents techniques. « Je suis déstabilisée lorsque j’arrive à la gare et qu'on m’informe que le TER n'est pas en service », regrette Khady Sagna, assistante infirmière.



Malgré ces difficultés, certains voyageurs saluent les efforts de gestion du TER. « En raison de l'excellente organisation du TER, je ne ressens pas réellement la longue attente », affirme Insa Samaké.

