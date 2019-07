Tabaski 2019: « il n’y aura ni hausse ni pénurie d’oignon », assure le ministre de l'Agriculture rassure

Le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural rassure à quelques semaines de la célébration de la fête d’Aid El Kabir, communément appelée Tabaski. Selon Mousa Baldé appuyé par Directeur général (Dg) de l’Agence de régulation des marchés (Arm), « il n’y aura ni hausse ni pénurie d’oignon ».



« Au Sénégal, on a une bonne production d’oignon. Il faudrait qu’on trouve les moyens pour l’écouler », déclare le ministre Moussa Baldé en marge de l’Assemblée générale constitutive de l’inter-profession oignon tenue à Thiès (Est).



Le Dg de l’Arm, Amadou Abdoul Sy informe pour sa part que les concertations sont mises en place pour harmoniser les prix. « Cette année, on a eu une production record, on a eu même à recourir à une suspension de vente d’une semaine pour mettre au marché de souffler. Actuellement, les commerçants et les producteurs nous pressent pour une suspension. Nous avons décliné parce que nous sommes à moins d’un (1) mois de la fête de Tabaski», rassure-t-il.



Il renseigne qu' : « avec un comité de suivi qui se réunit chaque semaine pour évaluer les procédures qui sont mises, on a pris tout ça en compte pour fixer le prix du kilogramme à 225 F Cfa».