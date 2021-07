Tabaski 2021: message de Macky Sall axé sur le respect des mesures barrières et l’appel à la vaccination

À l’occasion de la fête de l’Aïd al-Adha, le Président Macky Sall a adressé ses meilleurs vœux de paix, de prospérité et de concorde à tous les musulmans du Sénégal et de la Oumma.



La fête célébrée dans un dans un contexte de pandémie Covid_19 et notamment sous l’effet du variant Delta a poussé le chef de l'Etat a demandé aux populations le respect scrupuleux des mesures définies par les autorités sanitaires. Notamment le port du masque, le lavage fréquemment des mains et la distanciation sociale.



Le Président a également exhorté les Sénégalais à se faire vacciner. A cet effet, il a annoncé que des millions de vaccins sont attendus au mois de août.