Tabaski 2024 : Mabouba Diagne rassure les populations sur l’approvisionnement en moutons

Les nouvelles autorités sont à pied d’œuvre dans les préparatifs de la fête de Tabaski. A quelques semaines de la célébration, le ministre de l’agriculture et de l’élevage, Mabouba Diagne, a entamé des visites dans des différents points de vente de moutons.

Hier dimanche 5 mai, le ministre s’est rendu à la Société de gestion des abattoirs du Sénégal (SOGAS) à Pikine, à l’occasion d’une journée de nettoiement organisée. M. Diagne a exhorté les « éleveurs et vendeurs de moutons à suffisamment approvisionner le marché à des prix raisonnables, en perspective de la fête de Tabaski.



« Les besoins en moutons tournent environ autour de 810 000 têtes et qu’actuellement, le Sénégal importe entre 250 000 et 300 000 moutons », a assuré le ministre. Il a assuré que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner les éleveurs.