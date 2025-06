Le PSG au chevet de l'OL : 50 millions d'euros pour sortir Lyon de l'impasse ?

Ce geste, s'il est confirmé, serait une véritable bouffée d'oxygène pour le club rhodanien. L'Olympique Lyonnais traverse en effet une période économique des plus critiques, marquée par des restrictions budgétaires et des difficultés à respecter les exigences de la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion).

Le versement anticipé de cette somme colossale permettrait à l'OL de retrouver une liquidité financière indispensable pour faire face à ses engagements et potentiellement envisager des recrutements.

L'arrivée de Bradley Barcola au PSG l'été dernier avait été un dossier épineux, les négociations ayant traîné en longueur. Le montant du transfert, avoisinant les 50 millions d'euros, était censé être versé en plusieurs échéances.



La décision du PSG de solder l'intégralité de cette dette dès maintenant interroge sur les motivations réelles de ce coup de pouce. S'agit-il d'un simple geste de bonne volonté entre clubs français, ou d'une manœuvre plus complexe dans le paysage du football hexagonal ?

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle est accueillie avec un certain soulagement du côté de Lyon. Si ce transfert de fonds se concrétise rapidement, il pourrait marquer un tournant décisif pour l'OL et lui permettre de se relancer après une période des plus sombres.

