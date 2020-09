Tamba: deux rivales âgées de 13 ans se battent jusqu'au sang à cause d'une lettre d'amour

K. Barry et M. Sidibé, deux mineures âgées de 13 ans se sont battues à cause d'une lettre d'amour que leur copain du nom de Pape a écrit à l'une d'elle. Cette situation va faire naître une rivalité sans concession entre les deux mineures, elles se regardaient en chiens de faïence. Pour avoir le cœur net M. Sisibé se rend chez K. Barry pour l'interpeller sur cette lettre d'amour.



Sous un soleil de plomb, vers 14 heures, K. Barry qui s'affairait aux tâches ménagères, s'exécute avec un sourire narquois à peine voilé. Le visage renfrogné, M. Sidibé qui bouillonnait de rage, parcoure les lignes de cette lettre d'amour. Le journal "L'Observateur de ce mercredi 30 septembre 2020 explique qu'après des propos d'orduriers, sans sommation, elles s'empoignent. Au cour de la bagarre K. Barry, étant en mauvaise posture s'empare d'un couteau de cuisine et plante deux coups à M. Sidibé au cou et à l'épaule droite.



Secourue et évacuée à l'hôpital régional, M. Sidibé va bénéficier d'un certificat de 10 jours d'Incapacité temporaire de travail. Elle porte plainte à la police. L'enquête ouverte a conduit à l'arrestation des deux mineures qui seront placées en garde en vue, pour coups et blessures volontaires et réciproques, avant d'être déférées au parquet du tribunal de grande instance de Tamba.