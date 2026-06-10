Tambacounda : Le fils de l’ancien maire condamné en appel à 3 ans de prison ferme et « 30 millions de FCFA » de dommages et intérêts

La cour d'appel de Tambacounda a confirmé hier la peine de « 3 ans de prison ferme » ainsi qu'une forte amende et condamnation financière de « 30 millions de francs CFA » à l'encontre de Mamadou Korka Ba, fils de l'ancien maire de la commune.







Le prévenu a été définitivement reconnu coupable de « coups et blessures volontaires et du vol de « 9 millions de francs CFA » commis au préjudice de Ndiaye Samb, un opérateur économique basé à Koussanar. Le verdict confirme ainsi en tout point la sentence de première instance, obligeant le condamné à verser l'intégralité de cette amende financière à la partie civile.







Les faits s'étaient déroulés avec une rare violence au détriment de l'homme d'affaires. Selon les conclusions de l'enquête, le mis en cause avait physiquement agressé la victime avant de lui dérober ses fonds, lui infligeant des blessures graves attestées par un certificat médical faisant état d'une incapacité temporaire de travail (ITT) de « 25 jours ».







Cette procédure pénale, désormais vidée en appel, avait été initiée par une plainte de Ndiaye Samb auprès de la gendarmerie. Les enquêteurs de la brigade territoriale avaient alors interpellé le fils de l'ancien édile qui, après une garde à vue, avait été placé sous mandat de dépôt par le parquet avant d'être jugé et condamné.

