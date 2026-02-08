Tambacounda : deux individus arrêtés pour «pour trafic de migrants et faux en écriture publique»

L’Antenne régionale de Tambacounda (sud-est) de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé, le 6 février 2026, à l’interpellation de deux individus pour «association de malfaiteurs, faux et usage de faux portant sur des documents administratifs sénégalais, et faux en écriture publique authentique ».



Ces interpellations sont liées à une enquête sur un suspect de nationalité étrangère, arrêté et déféré devant le Tribunal de Grande Instance de Tambacounda en décembre 2025. Il a été arrêté lors d’un contrôle de routine au poste frontalier Kidira (est), en possession d’une carte nationale d'identité sénégalaise enregistrée à son nom. Il avait identifié l'un des suspects, travaillant à la mairie de Dougué, comme étant la personne qui l'aurait aidé à obtenir les documents frauduleux.



Selon le communiqué de la police, un transport sur les lieux a été effectué à la municipalité de Dougué aux fins de constatations. Cette opération a permis la saisie du registre N°0009 de l’année 2017, comportant 49 actes d’état civil, ainsi que des extraits des minutes du greffe concernant des jugements d’autorisation d’inscription tardive de naissance du Tribunal d’Instance de Goudiry, datés du 22/12/2017.



Les investigations ont révélé que l’individu initialement déféré, étranger et sans ascendance sénégalaise, détenait un extrait de jugement tardif de naissance (N°12462), transcrit sous le N°0415 le 26/02/2018. Il s'agit manifestement d'une obtention indue de documents administratifs sur la base de fausses déclarations.



Interrogé, le premier suspect a affirmé avoir obtenu ces pièces par l’entremise du secrétaire municipal actuel de la mairie de Dougué. Ce dernier, à son tour interpellé, a prétendu n’avoir servi que d'intermédiaire avec un tiers (ancien agent de la mairie) et a nié toute implication directe. Cependant, ses déclarations ont été contredites par le premier prévenu, qui affirme ne pas connaître ce tiers et avoir remis ses informations d'identité directement au secrétaire municipal, lequel lui aurait remis l'extrait de naissance quelques semaines plus tard.



Le principal suspect, lorsqu'on l'a interrogé, a déclaré avoir obtenu ces éléments par le biais du secrétaire municipal actuel de la mairie de Dougué. Ce dernier, à son tour interpellé, a affirmé n'avoir agi qu'en tant qu'intermédiaire avec une tierce personne (un ancien employé de la mairie) et a nié toute implication directe. Toutefois, le premier accusé a réfuté ces assertions en déclarant ne pas ne pas connaître ce tiers et avoir remis ses informations d'identité directement au secrétaire municipal, lequel lui aurait remis l'extrait de naissance quelques semaines plus tard.



L’officier d’état civil de l’époque, bénéficiant alors d’une délégation de signature du Maire, a également été interpellé. Il a précisé que, contrairement à ses dénégations, le secrétaire municipal était bel et bien en poste à l’état civil à cette période et avait accès aux registres, lui permettant ainsi de procéder à l’inscription frauduleuse.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête suit son cours.