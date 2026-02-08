Université de Dakar : "L’autorité ne comprend que la manière forte" (Etudiants grévistes)

Le dernier trimestre de l’année 2025 a été émaillé de violences à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. Les étudiants grévistes, qui exigent le payement de leur rappel de bourses, avaient suspendu leur mot d’ordre dans le but d’ouvrir des négociations avec les autorités. En début février 2026, face à la "qualité très médiocre" des négociations, les manifestations ont repris, poussant même le Centre des œuvres universitaires (COUD) à fermer les restaurants.



Président de la commission pédagogique de la faculté des sciences de l’UCAD, Kadhim Diouf, l’un des leaders de la protestation, était au micro de Sud Fm, ce dimanche. Pour lui, "l’autorité ne comprend que la manière forte", c’est qui justifierait la reprise du mouvement de grève. "C'est l'autorité même qui impose à l'étudiant d'utiliser la manière forte. Parce que quand l'étudiant vient pour négocier à l'amiable, le plus souvent, il n'a jamais eu un gain de cause. Mais quand il fait usage à la force, les médias en parlent, les autorités essayent de trouver des solutions. Ce sont elles qui nous poussent à poursuivre cette voie-là", a-t-il expliqué.



Le syndicaliste a néanmoins précisé que la "solution efficace" à cette situation est le payement du rappel des bourses estudiantines.