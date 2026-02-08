Grave accident à Thiaroye: un mort et plusieurs blessés, selon un bilan provisoire

Un grave accident s’est produit ce dimanche 08 février 2026 au niveau du péage de Thiaroye, dans la banlieue de Dakar. Le bilan provisoire fait état d’un mort et de plusieurs blessés. Même si les circonstances exactes n'ont pas encore été établies, un mini-car «Cheikhou Cherifo» serait à l'origine du drame.



Selon le journaliste Omar Samba Diao, les forces de l'ordre et les services de secours sont déployés sur place.



Pour rappel, un accident a eu lieu sur ce même site le vendredi 6 février 2026 aux environs de 6h du matin. Le mini-bus de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye » s'était renversé sur le bas-côté , causant d'importantes perturbations du trafic.

