Tambacounda : l'élève poignarde son coéquipier pour une histoire de maillot

Alors que l’émotion est encore vive à Tambacounda après le meurtre du jeune lycéen Mame Cheikh Kanté (17 ans), un nouvel acte de violence juvénile vient secouer la ville. La Brigade territoriale a procédé lundi dernier, à l’arrestation de T. Camara, un élève de 15 ans, soupçonné de tentative de meurtre sur son camarade M.A. Traoré, également âgé de 15 ans.



D’après les informations de L’Observateur, les deux adolescents, pourtant amis, auraient violemment dégénéré à la suite d’un simple échange de propos acerbes autour… d’un maillot de football. Membres du même club local, le Racing de Dialacoro, la querelle aurait éclaté, car T. Camara, chargé de la garde des maillots, est accusé de les utiliser hors des séances officielles, ce qui aurait irrité M.A. Traoré.



Un comportement, selon le journal, fustigé par ses coéquipiers, parmi lesquels M.A. Traoré. Ce dernier se montre beaucoup plus virulent dans le combat pour faire cesser une telle pratique. Une détermination qui va pousser le mis en cause, armé de couteau, à vouloir régler le différend derrière les habitations, loin des témoins.



D’après L’Observateur, la bagarre se soldera par un coup de couteau au ventre et à la tête de Traoré. Alertés par les cris de détresses de la victime, les riverains se sont empressés de débarquer sur les lieux et ont conduit la victime aux Urgences du centre hospitalier régional de Tambacounda.



Le présumé auteur des faits a été, par la suite, arrêté et auditionné par les éléments de la Brigade territoriale de la gendarmerie de Tambacounda. En garde à vue, T. Camara a été présenté au Procureur pour tentative de meurtre.