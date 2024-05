Tchad : Des médias boycottent l’investiture du Président Mahamat Idriss Déby Itno

Certains médias tchadiens, notamment en ligne, ont informé d’observer un boycott de la cérémonie d’investiture du Président élu, Mahamat Idriss Déby Itno.



« Nous, médias en ligne Tribune Echos, Alwihda Info, le Ndjam Post, Rafiq Infos, Dari Infos, Hamama Médias et Nouvelles, tenons à informer l’opinion nationale et internationale, les organisations de la société civile et les médias nationaux et internationaux, de notre décision de ne pas couvrir l’investiture du Président Mahamat Idriss Déby Itno, prévue ce jeudi 23 mai 2024 », ont informé les médias, dans un communiqué conjoint.



La cause : ces médias fustigent les conditions jugées « insatisfaisantes » pour une couverture médiatique. « En effet, chaque média n’a obtenu qu’une seule accréditation , alors que nous disposons de plusieurs professionnels prêts à couvrir l’évènement à temps réel. De plus, il nous a été notifié que nos reporters n’auront pas accès à la salle de cérémonie et que les images ne seront pas redistribuées », peut-on lire sur le document officiel.



Les médias considèrent ces conditions comme une « insulte, disent-ils, et une discrimination à l’encontre de nos médias en ligne. « Chacun d’entre nous a sa ligne éditoriale, sa qualité d’images et sa façon de filmer », a-t-on ajouté.