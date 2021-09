Tchad : Mahamat Idriss Déby nomme le parlement de transition, le CNT

Le suspense a été maintenu jusqu’au bout. Alors que la publication de la liste des membres était annoncée depuis quelques jours, c’est en fin de journée ce vendredi que les intentions du Conseil militaire de transition ont été confirmées à travers un message aux parlementaires lu par Haroun Kabadi le président de l’Assemblée nationale, maintenue à titre intérimaire depuis le mois d'avril.



« La nation vous remercie d’avoir assuré la continuité du travail parlementaire », a indiqué Mahamat Idriss Déby dans son message.



Sur la liste du parlement provisoire, lu sur les antennes des médias publics par le porte-parole de la junte, le général Azem Bermandoa, on retrouve des membres de l’ancien Parlement, comme Haroun Kabadi, Romadoungar Félix, dernier chef de l’opposition parlementaire sous Idriss Déby Itno ou encore l'ancien Premier ministre Kassiré Coumakoye.



On retrouve aussi parmi les nouveaux parlementaires des anciens candidats à la présidentielle d’avril 2021 comme Benzoune Bongoro Theophile et Alladoum Djarma Baltazar. Mais aucun membre de la plateforme Wakit Tama, qui conteste toujours le pouvoir actuel.