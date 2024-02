Tchad: le Premier ministre à la recherche de financements aux États-Unis et en Europe

L'objectif est de « mobiliser des ressources pour appuyer la fin de la transition ». Les ministres des Finances, de l’Économie sont du voyage. Ils visiteront la Banque mondiale, qui organise à Washington le Forum sur les pays fragiles et affectés par les conflits. Ils iront aux Nations unies à New York, rencontreront des officiels américains et français, ainsi que la direction du Fonds monétaire international.



Les équipes du FMI viennent d’achever une visite à N’Djamena, avec un bilan en demi-teinte : si le Tchad a fait des efforts en termes d’accessibilité aux données, des progrès restent à faire concernant la discipline budgétaire et surtout pour expliquer d’importantes dépenses extra budgétaires.



« Le pays est confronté à une crise humanitaire sans précédent », répond N’Djamena qui accueille désormais plus d’un million de réfugiés soudanais sur son sol. Mais les autorités peinent à convaincre, dans un contexte de prix élevé du baril de pétrole et où les recettes fiscales ont augmenté.



La prochaine revue du FMI n’est toujours pas validée. Mais à Washington, Succès Masra pourrait solliciter l’accès au fond de résilience et de durabilité du FMI, dédié aux pays touchés par le changement climatique