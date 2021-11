Tchad: le gouvernement annonce l’amnistie générale de rebelles emprisonnés ou en exil

L’annonce a été faite en direct dans le journal de la télévision tchadienne par le porte-parole du gouvernement. L’amnistie concerne tous les condamnés pour atteinte à l’intégrité de l’État et aussi des faits relatifs à la liberté d’opinion. Cette amnistie concernerait 39 personnes.



Le ministre a également annoncé une amnistie générale pour les personnes condamnées pour acte de terrorisme, de complicité de terrorisme et enrôlement de mineurs dans les groupes armés. Cette fois, cette décision concernerait, selon les autorités, plus de 250 Tchadiens condamnés par la Cour criminelle de NDjamena siégeant exceptionnellement à la prison de Koro Toro le 22 août 2019.



C’est un signe d’ouverture de la part des autorités puisque l’amnistie était l’une des revendications des responsables des groupes politico-militaires pour leur participation à un dialogue national dont la date n’a pas encore été fixée.