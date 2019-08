Tchad: les rebelles stoppés sur la route de Ndjamena lourdement condamnés

​Le verdict est tombé ce mardi 27 août pour plus de 200 membres d'une colonne rebelle stoppée par une intervention de l'aviation française, alors qu'ils faisaient route vers la capitale Ndjamena, début février. Le ministre de la Justice a annoncé la décision de la cour : le chef des rebelles, en exil, écope de la perpétuité, les commandants et les soldats de peines allant de 20 ans à 10 ans de prison, et plusieurs mineurs ont été relaxés.