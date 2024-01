Tchad: les soldats de l'armée de terre vont percevoir une importante «prime de risque»

Les soldats tchadiens avaient déjà été augmentés il y a une année, juste après l'adoption d'un nouveau statut général des militaires des forces de défense et de sécurité. Cette loi qui avait modernisé leur statut du passage de grade à une mise à la retraite ordonnée, en passant par la fixation d'une même solde à grade égal. Ce qui avait fait passer celle-ci pour un soldat de 2e classe 1er échelon - le grade le plus bas dans l'armée - de 45 000 à 72 250 francs CFA, l'équivalent de 115 euros.



Cette fois, la mesure concerne les seuls éléments de l'armée de terre, a précisé le chef d'état-major des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud. Ces militaires ont commencé à percevoir en plus de leur solde une prime de risque, dont bénéficiaient déjà depuis des années les hommes des forces spéciales tchadiennes, telles que la DGSSIE - une sorte de garde présidentielle - ou encore la Division de groupements spéciaux anti-terroristes, précise le service de communication de l'armée.



Notre soldat de 2e classe 1er échelon va désormais empocher à partir de cette fin de mois la belle somme de 127 500 francs CFA, près de 200 euros, soit presque le triple de la solde qu'ils percevaient il y a un peu plus d'une année. Il en est de même jusqu'aux généraux de l'armée de terre, qui vont bénéficier de cette prime de risque. Une mesure qui concerne environ 30% des militaires tchadiens.