Tchad: «sit-in» de femmes à Ndjamena pour dénoncer le viol collectif d’une jeune fille de 17 ans

« C’est là que la jeune femme de 17 ans a été violée », dit Ramenda Gonga Union, secrétaire générale adjointe de la Ligue tchadienne des droits des femmes (LTDF). C’est sur le rond-point en face du palais du 15-Janvier, là où se tient le festival Dari, que les militantes de la LTDF, se sont données rendez-vous. Un lieu symbolique pour mieux se faire entendre explique Menody Romance, une militante de l'association : « Nous avons l'habitude de mener notre lutte sur les réseaux sociaux et on ne sait pas si le gouvernement a pris en compte ou pas. Mais là, c'en est de trop. Et aujourd'hui, nous nous sommes mobilisées pour nous rencontrer ici et puis continuer cette lutte sur le terrain. »



« La sécurité doit faire son travail »

Menody Trésor est responsable des affaires juridiques de la LTDF : « Nous sommes dans un pays de droit et la sécurité doit faire son travail. Le ministère de la Sécurité doit faire son travail. Mais pourquoi dire que la femme n'a pas le droit de venir se promener à une heure pareille ? Donc il faudrait que les autorités en charge de la sécurité prennent leurs dispositions. Il faudrait aussi que le ministère de la Femme aussi fasse un travail pour pouvoir protéger ces femmes. »



Selon un communiqué de la direction de la Promotion et de la Protection des droits des femmes, la victime bénéficie d’une prise en charge « médicale et psychosociale ».