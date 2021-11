Tchad: une délégation conduite par Albert Pahimi Padacké à Bruxelles en quête d'un soutien de l'UE

Accroître le soutien de l’Union européenne pour la transition tchadienne, c’est ici la priorité du Premier ministre Albert Pahimi Padacké qui avec sa délégation a multiplié les entretiens : la représentante de l’UE pour le Sahel, deux commissaires européens et le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. .



Confronté à une crise économique, sanitaire et sécuritaire, le Tchad ne peut selon lui trouver seul les moyens de mener à bien la transition ; et surtout il faut aller vite, un des points majeurs des échanges avec Josep Borrell.



« L'Union européenne tient à ce que le Tchad reste ce pôle de stabilité et c'est pour cela que nous travaillons à faire en sorte que la transition tchadienne serve d'exemple de réussite aux autres transitions en Afrique, assure Albert Pahimi Padacké. Pour que la transition réussisse, les financements de l'Union européenne ne devraient donc pas passer par des procédures longues, traditionnelles ; il faut faciliter une procédure de crise. »



Cent millions d’euros sont prévus par l’UE pour les dix-huit mois de la transition tchadienne. La question est maintenant de voir si le budget de l’aide au développement pour le Tchad pourrait être réaffecté dans l’urgence au volet dit de réaction rapide, l’instrument européen pour la sécurité et la paix, prévu entre autres justement pour la gestion de crise et le soutien des processus de transition.