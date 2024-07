Témoignage de Diomaye envers Sonko : Abdou Mbow demande au chef de l’Etat de céder son fauteuil au PM

Suite aux propos tenu par le Président, Bassirou Diomaye Faye, samedi face à la presse les réactions ne se sont pas fait attendre du côté des hommes politiques surtout la nouvelle opposition. Sur cette lancée, Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (BBY), ne semble pas aimer les témoignages du Président envers son Premier ministre. Ainsi, sans tourner autour du pot, le député de Bby qui s’est confié à Rfm, demande la démission du chef de l’Etat, pour organiser des élections enfin d’élire Ousmane Sonko, au vu de ce qu’il a dit sur l’Assemblée nationale. Il a même annoncé une déclaration prochaine pour rétablir la vérité.



Pour revenir sur ses propos : « Je voudrai montrer ma déception qui est une déception grande. Quand un Président mobilise la presse, je pensais qu’il allait dire enfin où son régime va aller, où se trouve le Projet que l’on cherche qui est invisible. Et dire enfin que son Premier ministre va aller faire sa déclaration de politique générale. Nous avons vu un président de la République qui a montré qu’il n’est pas l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Ousmane Sonko, je ne lui dis pas de lorgner le fauteuil mais de le regarder. Mais, s’il n’est pas capable de diriger le Sénégal, au nom de Dieu, il n’a qu’à démissionner et organiser des élections anticipées pour élire Sonko comme il le souhaite », a déclaré le président du groupe parlementaire BBY.



Poursuivant : « Tout ce qu’il a dit sur l’Assemblée Nationale en protégeant son Premier ministre est loin de la vérité. Le Sénégal ne mérite pas des hommes d’Etat comme ça. Dans les prochains jours, on fera une déclaration pour éclaircir tout ce qu’il a dit. Parce que tout ce qu’il a dit est faux… Et, ça n’a rien à voir avec la réalité ».