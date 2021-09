Tempête Ida: au moins 13 morts à New York et dans sa région (sources officielles)

Les pluies torrentielles et les inondations soudaines qui ont frappé mercredi soir la ville de New York et sa région ont fait au moins 13 morts, ont annoncé ce jeudi 2 septembre des responsables officiels, des médias américains avançant un bilan de 22 décès. Le maire de la mégapole américaine Bill de Blasio a annoncé lors d'un point presse que «neuf New Yorkais» avaient perdu la vie dans la nuit, tandis que la mairie de la ville d'Elizabeth, dans le New Jersey voisin, a indiqué à l'AFP que quatre personnes étaient décédées dans ces inondations historiques dues aux restes de l'ouragan Ida. Un couple de septuagénaires, leur fils et un voisin, morts dans le même immeuble de la ville. La chaîne de télévision NBC parle de 22 morts au total, dont 14 dans le New Jersey.