Temps d’antenne d’un candidat en prison : le president du CNRA parle d'un cas non prévu par les textes

« Les textes du Conseil national de régulation de l’audiovisuel, notamment en ce qui concerne le passage des candidats à la télévision nationale, n’ont pas prévu le cas de figure dans lequel se trouve Bassirou Diomaye Faye, autorisé à briguer les suffrages des Sénégalais alors qu’il est dans les liens de la détention», a rappelé, lundi, à Dakar, le président de l’organe de régulation, CNRA.



Il s’exprimait en marge du tirage au sort devant déterminer le temps d’antenne et le passage des candidats à la Télévision nationale (RTS). Toutefois il a souligné que « c’est un problème qui trouvera une solution ». « Les différentes cassettes seront reçues au CNRA pour diffusion mais, si jamais Bassirou Diomaye Faye reste en détention et qu’il n’est pas filmé en prison, il sera difficile de diffuser son temps d’antenne », a fait observer Babacar Diagne.





« Je pense que d’ici les prochains jours, (…) c’est un problème qui trouvera une solution », a dit Babacar Diagne. Il y a des questions qui sont du ressort du CNRA, et d’autres qui, »malheureusement, ne dépendent pas de nous », a-t-il souligné, précisant que la structure qu’il dirige n’est pas « un législateur » et n’a qu’une mission de régulation.



A l’issue de ce tirage au sort pour la détermination du temps d’antenne, un consensus s’est dégagé autour de trois minutes par candidat, a indiqué le président du CNRA, notant que « les discussions se sont très bien passées », rapporte l'Aps..