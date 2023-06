Tennis: la Polonaise Iga Swiatek remporte le tournoi de Roland-Garros

Bousculée par une Karoline Muchova très agressive, Iga Swiatek a fait parler son expérience pour dominer la Tchèque 6-2, 5-7, 6-4 en 2h46. La Polonaise, numéro 1 mondiale, conserve son titre et remporte le tournoi pour la troisième fois, rapporte l’Equipe.



Invitée surprise en finale de Roland-Garros après avoir été très impressionante en demie contre Aryna Sabalenka, Karolina Muchova a eu des difficultés à entrer dans sa finale. Habituée à évoluer à ces altitudes, Iga Swiatek en a profité pour expédier le premier set.



Mais un nouveau match, beaucoup plus accroché a alors débuté avec une Tchèque beaucoup plus solide. La numéro 1 mondiale a dû alors s'employer pour avoir le dernier mot dans une troisième manche très indécise. Victoire 6-2, 5-7, 6-4 pour la Polonaise.