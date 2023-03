Tennis: non vacciné, Novak Djokovic est forfait pour le masters 1000 d'Indian Wells

Le joueur serbe, numéro 1 mondial au classement ATP, sera absent du tournoi, ont annoncé les organisateurs du Masters 1000 dans un communiqué.



Après Nadal, Djokovic. Moins d'une semaine après l'annonce du forfait de Rafael Nadal, qui se remet de sa blessure à la jambe gauche contractée lors du dernier Open d'Australie, les organisateurs du Masters 1000 d'Indian Wells annoncent l'absence de Novak Djokovic en Californie à la mi-mars.



Le joueur est empêché d'entrer aux États-Unis du fait qu'il n'est pas vacciné contre le Covid, ont annoncé les organisateurs du tournoi californien dimanche.



Novak Djokovic, qui a demandé en vain une dérogation spéciale aux autorités américaines ces dernières semaines, sera pour la même raison dans l'impossibilité de disputer l'autre Masters 1000 prévu dans deux semaines à Miami en Floride.



Djokovic ne bénéficiera donc d'aucun traitement de faveur. Car Washington n'autorise pas l'entrée dans le pays aux voyageurs internationaux non vaccinés. Et l'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports (TSA) a récemment indiqué que cette mesure ne changerait pas avant au moins la mi-avril.



Il refuse de se faire vacciner

Le tournoi d'Indian Wells débute mercredi dans le désert californien et se finira le 19 mars. Et il sera suivi d'un autre Masters 1000 avec l'Open de Miami à partir du 22 mars jusqu'au 2 avril, pour lequel il devrait être également contraint de déclarer forfait.



Djokovic, co-recordman du nombre de Grands Chelems remportés (22) avec Rafael Nadal, depuis son sacre à l'Open d'Australie en début d'année, attendait de connaître la réponse des autorités américaines à sa demande dé dérogation. "Si elle m'est refusée, je me retirerai du tournoi bien sûr, avant le tirage au sort" prévu lundi, avait-il dit, avant de concéder la première défaite de sa saison en demi-finale face à Daniil Medvedev.



Ce qu'il vient donc de faire. Le Serbe de 35 ans est certainement le sportif le plus célèbre à refuser de se faire vacciner contre le Covid-19.



Pour cette raison, il avait été expulsé d'Australie, peu avant l'édition 2022 du Majeur à Melbourne. Et les mois suivants, il n'avait pas été autorisé à venir aux Etats-Unis pour défendre ses chances à Indian Wells et à l'US Open. La dernière fois qu'il a joué un match sur le sol américain, c'était à Flushing Meadows en 2021.