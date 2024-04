Tension Iran - Israël : le Conseil de sécurité de l'ONU organise une réunion d'urgence ce dimanche

Israël a demandé au Conseil de condamner l'attaque de l'Iran contre Israël samedi 13 avril et de désigner le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) de l'Iran comme une organisation terroriste, ont indiqué les sources.

La réunion est prévue à 16h00 heure locale (20h00 GMT), comme l'a annoncé le département onusien de la communication globale tard samedi soir 13 avril.

Gilad Erdan, représentant permanent d'Israël auprès de l'ONU, a officiellement demandé cette session d'urgence dans une lettre adressée samedi 13 avril au président du Conseil.

Dennis Francis, président de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU), s'est déclaré très préoccupé par les récents développements au Moyen-Orient, notamment le lancement par l'Iran de drones et de missiles contre Israël.

"J'appelle fermement toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions dans la région. C'est un moment qui exige un jugement sage et prudent, dans lequel les risques et risques étendus sont très soigneusement pris en compte," a déclaré M. Francis.

