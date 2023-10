Tension persistante à Attijari Bank : Les travailleurs déterminés à maintenir la grève

La grève entamée il y a maintenant dix jours par les travailleurs d'Attijari Bank persiste, alors que les pourparlers entre les représentants du personnel et la direction générale demeurent infructueux. La principale source de mécontentement réside dans le refus de la direction d'accorder des augmentations de salaire, malgré les demandes insistantes des syndicalistes. Bien que la direction ait accepté de relever le taux de la carte de restaurant de 40 000 à 55 000 Fcfa, cette concession a été jugée insuffisante par les grévistes.



Selon Pape Doudou Tounkara, responsable du collège des délégués du personnel, l'offre de la direction n'est pas à la hauteur des attentes. La proposition de hausse de 15 000 Fcfa de la carte restaurant a été rejetée par les travailleurs, qui estiment que cette concession minimale ne répond pas aux difficultés réelles auxquelles ils sont confrontés. L'absence de progrès significatifs sur d'autres points de la plateforme revendicative a également contribué à l'aggravation des tensions entre le personnel et la direction.



Les travailleurs, déterminés à faire valoir leurs droits, prévoient de maintenir la grève jusqu'à ce que leurs demandes soient pleinement satisfaites, renseigne Libération. La récente série de promesses de la part de la direction n'a pas réussi à apaiser les inquiétudes des grévistes, qui soulignent la nécessité d'une résolution satisfaisante de l'ensemble de leurs revendications pour garantir des conditions de travail plus justes et équitables.



La situation demeure tendue à Attijari Bank, avec un sentiment croissant parmi le personnel selon lequel la direction utilise des tactiques dilatoires pour éviter de répondre adéquatement aux préoccupations légitimes des travailleurs.