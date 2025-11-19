Tensions à Guédiawaye : des habitants envahissent le commissariat après l'arrestation de présumés voleurs

Une opération de police visant à démanteler un réseau de voleurs de motos et de recel de chanvre indien a failli dégénérer hier, mardi dans la soirée, dans la commune de Guédiawaye, banlieue de Dakar. D’après le quotidien «Libération», dans son édition de ce mercredi, six (06) individus soupçonnés d'appartenir à cette bande ont été interpellés, mais leur arrestation a provoqué une vive réaction des habitants des quartiers de Gounass et Bagdad, qui ont envahi le commissariat de police pour protester contre les interpellations.



Selon des sources proches de l'enquête, les six suspects, âgés de 22 à 33 ans, ont été arrêtés dimanche vers 22h, alors qu'ils tentaient d'écouler des motos qui auraient été volées. Les individus, dont les professions varient entre commerçant, ferrailleur, charretier et tailleur, ont été pris en flagrant délit par les limiers de Guédiawaye, suite à une information anonyme sur une bande active dans le secteur de Djiddou-Thiaroye-Kao.



Les suspects, identifiés comme S. A. Dramé, F. Sow, D. Dieng, B. Dieng, I. Dieng et S. Wone, ont été présentés au Procureur de la République avant d'être placés sous mandat de dépôt. L'affaire a provoqué des tensions dans les quartiers concernés, où les habitants ont exprimé leur colère face à la situation.



Aucun blessé n’a été enregistré, mais la situation reste tendue dans la zone. La police locale a renforcé ses effectifs pour maintenir l'ordre et éviter d'autres débordements, assure la source. L'enquête se poursuit pour déterminer l'étendue du réseau et identifier d'autres éventuels complices.