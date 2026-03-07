Israël: à Tel-Aviv, une manifestation pour la paix tourne court face aux forces de l’ordre

La manifestation dans le centre de Tel-Aviv aura duré une quinzaine de minutes. Quelques dizaines de militants de gauche s’étaient rassemblés en fin de journée dans le calme pour demander la fin de la guerre. Mais trois personnes sont venues les provoquer et ont fait déraper le rassemblement pacifique.



La police s’est déployée en masse pour disperser la manifestation dans la cohue. Les rassemblements sont de nouveau autorisés, mais ce samedi, il y avait plus de monde qu’autorisé et les forces de l’ordre craignaient des violences.



« Nous voulons simplement exercer notre droit de manifester pacifiquement »

Parmi les manifestants, Talia, qui porte un tee-shirt contre l’occupation israélienne de territoires palestiniens sur le dos, est en colère, mais pas surprise : « La foule s'est dispersée car personne ici n'a l'intention d'enfreindre la loi. Nous voulons simplement exercer notre droit de manifester pacifiquement. »



Est-il encore possible de manifester dans le pays ? « En Israël ? Non, plus maintenant, estime Talia. Pas si vous êtes de gauche. Pas si vous êtes contre la politique du gouvernement. »



Les manifestants dénoncent une police aux ordres du pouvoir. Pour eux, le gouvernement cherche tout simplement à intimider toute voix opposée à la guerre, une voix minoritaire aujourd’hui en Israël.