Tensions à la RTS: des responsables syndicaux de nouveau convoqués ce jeudi au Commissariat central de Dakar

Le climat demeure toujours tendu à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). Des responsables syndicaux sont encore convoqués ce jeudi 05 mars 2026 à 11 heures à la sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar, après une plainte de Thierno Niang, le frère cadet de Pape Alé Niang, directeur général de l’Institution.



«L’intersyndicale Synpics-Synpap informe que des syndicalistes sont encore convoqués ce jeudi 05 mars 2026 à 11 heures à la sûreté urbaine du Commissariat Centrale de Dakar, après une plainte du petit frère Thierno Niang, présenté comme le messi de l'événementiel par le grand frère Pape Alé Niang», ont écrit les syndicalistes, dans un communiqué.



Cette convocation serait due à l’organisation des fanzones de la dernière coupe d’Afrique des Nations, que la direction de la RTS aurait confié à Thierno Niang. Pour les syndicalistes, il s’agit «d’un conflit d’intérêts flagrant que rien ne peut justifier», ajoutant que «les pressions et menaces, quelles qu’en soient les formes, ne passeront pas et ne sauraient entamer la détermination des travailleurs à défendre leurs droits et leur dignité».



Pour rappel, le 17 février, après une marche de protestation et des critiques véhémentes à l'endroit de la gouvernance de Pape Alé Niang, les journalistes et responsables de l’intersyndicale SYNPICS–SYNPAP, notamment Mama Moussa Niang , El Hadji Thierno Dramé , Abibou Mbaye, Alioune Badara Kane et Youssouf Kaba avaient été tous convoqués à la Brigade de Recherches de Colobane pour une audition. Ils en étaient ressortis libres.



Depuis plusieurs mois, la RTS est confrontée à une crise, avec des syndicalistes qui contestent le leadership du directeur général, qu’ils accusent de bénéficier d’avantages indus et d’avoir suspendu ou annulé certains de «leurs droits acquis» sous l’ancien régime.